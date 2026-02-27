«Реал» Мадрид разгромил Баварию в домашнем матче 29-го тура Евролиги

В ночь с 26 на 27 февраля в Мадриде (Испания) завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Реал» принимал немецкую «Баварию».

Испанские баскетболисты со счётом 93:70 (19:12, 34:21, 25:14, 15:23) выиграли у представителей Германии и продлили свою двухматчевую победную серию.

В составе испанского коллектива лучшим стал хорватский защитник Марио Хезонья. За время игры он заработал 16 очков, сделал два подбора и четыре передачи при коэффициенте эффективности «+19».

Лучшим в составе гостей стал американский защитник Юстиниан Джессап. Он принёс команде 17 очков, сделал три передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+18».