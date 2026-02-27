Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Реал Мадрид — Бавария, результат матча 26 февраля 2026, счёт 93:70, Евролига-2025/2026

«Реал» Мадрид разгромил Баварию в домашнем матче 29-го тура Евролиги
Комментарии

В ночь с 26 на 27 февраля в Мадриде (Испания) завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Реал» принимал немецкую «Баварию».

Евролига . Регулярный чемпионат. 29-й тур
26 февраля 2026, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
93 : 70
Бавария
Мюнхен, Германия
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Бавария: Димитриевич, Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Йович, Fischer, Майк, Габриэль, Маккормак

Испанские баскетболисты со счётом 93:70 (19:12, 34:21, 25:14, 15:23) выиграли у представителей Германии и продлили свою двухматчевую победную серию.

В составе испанского коллектива лучшим стал хорватский защитник Марио Хезонья. За время игры он заработал 16 очков, сделал два подбора и четыре передачи при коэффициенте эффективности «+19».

Лучшим в составе гостей стал американский защитник Юстиниан Джессап. Он принёс команде 17 очков, сделал три передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+18».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Уверены, что понимаете, как работает потолок зарплат в НБА?
Уверены, что понимаете, как работает потолок зарплат в НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android