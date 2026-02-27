Скидки
Коллекционную карточку Стефена Карри продали за рекордную сумму

Коллекционная карточка Panini 2013 года с автографом именитого баскетболиста Стефена Карри была продана за рекордные $ 120 тыс. Об этом сообщает издание Sportico. В прошлый раз эта карточка была продана на аукционе Goldin в октябре 2023 года всего за $ 14 667.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карри принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирает 27,2 очка, 4,8 результативной передачи и 3,5 подбора, проводя на площадке 31,3 минуты.

Напомним, в настоящий момент Карри травмирован и вернётся на площадку не ранее, чем в марте.

В честь Стефена Карри переименовали съезд в Дэвидсоне:

