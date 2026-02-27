Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига — 2025/2026: результаты на 26 февраля, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 26 февраля
Комментарии

В четверг, 26 февраля, и в ночь на пятницу, 27 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 26 февраля:

«Дубай» — АСВЕЛ — 96:85;
«Монако» — «Маккаби» Тель-Авив — 86:91;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Олимпия» — 92:86;
«Баскония» — «Валенсия» — 79:108;
«Панатинаикос» — «Париж» — 99:104;
«Реал» Мадрид — «Бавария» — 93:70.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Фенербахче», на счету которого 21 победа при семи поражениях. На втором месте располагается «Валенсия» (18 побед и 10 поражений). Тройку сильнейших замыкает «Олимпиакос» (18 побед при 10 поражениях).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Реал» Мадрид разгромил Баварию в домашнем матче 29-го тура Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android