Евролига: результаты матчей 26 февраля

В четверг, 26 февраля, и в ночь на пятницу, 27 февраля, в регулярном чемпионате Евролиги состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Евролига. Результаты матчей на 26 февраля:
«Дубай» — АСВЕЛ — 96:85;
«Монако» — «Маккаби» Тель-Авив — 86:91;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Олимпия» — 92:86;
«Баскония» — «Валенсия» — 79:108;
«Панатинаикос» — «Париж» — 99:104;
«Реал» Мадрид — «Бавария» — 93:70.
Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Фенербахче», на счету которого 21 победа при семи поражениях. На втором месте располагается «Валенсия» (18 побед и 10 поражений). Тройку сильнейших замыкает «Олимпиакос» (18 побед при 10 поражениях).