Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Именно в этом и заключается проблема». Гомельский прояснил свои слова о Шведе

«Именно в этом и заключается проблема». Гомельский прояснил свои слова о Шведе
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский конкретизировал своё недавнее высказывание о 37-летнем разыгрывающем казанского УНИКСа Алексее Шведе.

— Вы реально считаете, что в наши времена, когда игроки редко играют в одном клубе более одного-двух сезонов подряд, Швед является проблемой для УНИКСа? Выходит, что «Зенит» избавился от проблемы, которую себе забрал УНИКС в виде Шведа. Только вот эта проблема — сейчас лучший распасовщик в лиге, причём с минимумом потерь.
— Вы выдернули из моего высказывания слова о том, что «вокруг Шведа нельзя строить команду на будущее». Именно в этом и заключается проблема. Заключать или не заключать с игроком следующий контракт? Как его использовать в дальнейшем? Или не использовать вовсе? — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В этом сезоне Единой лиги ВТБ Швед к данному моменту принял участие в 19 матчах, где в среднем набирал 9,4 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 6,7 передачи.

Сейчас читают:
Владимир Гомельский ответил, почему Ненад Димитриевич покинул «Зенит»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android