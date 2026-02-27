Скидки
Экс-игрок НБА указал на существенный недостаток Луки Дончича

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс выразил сомнение в том, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич способен привести свою команду к чемпионству. По мнению Уильямса, поведение словенца на площадке и его концентрация на статистике негативно сказываются на лидерских качествах.

«Я считаю Луку одним из самых талантливых игроков, которых когда-либо видел. Однако мне кажется, что у него есть привычки аутсайдеров. У него плохие привычки. Его влияние на игру не соответствует статистическим показателям. Да, цифры сумасшедшие, но я не знаю, влияет ли это на победу… Когда видишь, как он в каждом игровом эпизоде кричит на судей и даже не возвращается в защиту, то я и не знаю, можно ли считать его тем лидером, как о нём говорили раньше. У него есть плохие привычки», — сказал Уильямс в эфире шоу First Take.

