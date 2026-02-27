«Всё становится сложнее». В США отметили, какой следующий шаг должен сделать Егор Дёмин

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс проанализировал игру разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Эсперт отметил, что, несмотря на прогресс в бросках с дистанции, россиянину необходимо добавить в проходах под кольцо, чтобы выйти на новый уровень.

«Бросок даёт «Бруклину» пространство, а Дёмину — базу для развития. Но следующий шаг — это то, что изменит отношение защиты к нему. Это не просто ещё один уровень реализации бросков. Это умение стабильно проникать в «краску» и добираться туда, куда он хочет, на своих условиях.

Перед матчем с «Сан-Антонио Спёрс» Дёмин совершал всего 3,1 прохода за игру. Для контекста: элитные разыгрывающие, такие как Шей Гилджес-Александер и Кейд Каннингем, совершают в среднем 18,5 и 16,3 прохода соответственно. В этом и заключается разница между шутером, за которым защита может просто бегать, и созидателем, который вынуждает помогать, смещает зоны подстраховки и открывает площадку для всех остальных.

Легко понять, почему это ключевой навык, особенно с учётом того, что бросок считался главной проблемой Дёмина перед приходом в лигу. Всё становится сложнее, если он не может постоянно проникать в «краску». Его чтение игры становится ограниченным, возможности для передач сокращаются, а броски совершаются под более плотной опекой, так как защите уже не нужно в той же степени опасаться его прохода», — говорится в материале Холмса.

