Бруклин Нетс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 27 февраля 2026, счет 110:126, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Шесть очков Дёмина не спасли «Бруклин» от шестого поражения подряд в матче с «Сан-Антонио»
Комментарии

В ночь с 26 на 27 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 126:110.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс: Портер - 25, Вульф - 14, Шарп - 14, Траоре - 13, Клэкстон - 12, Клауни - 11, Уилсон - 9, Дёмин - 6, Пауэлл - 4, Уильямс - 2, Майнотт, Мэнн, Агбаджи
Сан-Антонио Спёрс: Шампани - 26, Касл - 18, Фокс - 14, Васселл - 14, Джонсон - 13, Вембаньяма - 12, Харпер - 12, Корнет - 6, Уотерс III - 6, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Олиник, Брайант, Бийомбо

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина шесть очков, пять подборов и девять результативных передач. При игровом времени 25.01 Егор реализовал 2 из 3 бросков с игры (1 из 2 трёхочковых) и 1 из 2 штрафных, совершил одну потерю и выполнил один перехват. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «-3».

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Спёрс» Джулиан Шампани — 26 очков, два подбора и два ассиста. Лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер оформил дабл-дабл, в его активе 25 очков и 14 подборов, а также один результативный пас.

Это поражение стало для «Нетс» шестым подряд в регулярном чемпионате НБА. «Сан-Антонио» выиграл 11-й матч кряду.

