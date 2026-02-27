Шесть очков Дёмина не спасли «Бруклин» от шестого поражения подряд в матче с «Сан-Антонио»

В ночь с 26 на 27 февраля мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 126:110.

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина шесть очков, пять подборов и девять результативных передач. При игровом времени 25.01 Егор реализовал 2 из 3 бросков с игры (1 из 2 трёхочковых) и 1 из 2 штрафных, совершил одну потерю и выполнил один перехват. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «-3».

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Спёрс» Джулиан Шампани — 26 очков, два подбора и два ассиста. Лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер оформил дабл-дабл, в его активе 25 очков и 14 подборов, а также один результативный пас.

Это поражение стало для «Нетс» шестым подряд в регулярном чемпионате НБА. «Сан-Антонио» выиграл 11-й матч кряду.