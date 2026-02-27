Егор Дёмин обновил личный рекорд по результативным передачам в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:126.

Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно шесть очков (2 из 3 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 1 из 2 — штрафные), девять результативных передач, пять подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» россиянина по итогам встречи составил «-3». Таким образом, Дёмин обновил свой личный рекорд по количеству результативных передач за матч в НБА.

Более того, он стал всего лишь вторым новичком в истории «Нетс» после Риса Бикмана (2025), которому удалось сделать как минимум девять ассистов и не допустить более одной потери за игру. До этого подобное удавалось только Маркусу Уильямсу (2007).