Егор Дёмин обновил личный рекорд по результативным передачам в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:126.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс: Портер - 25, Вульф - 14, Шарп - 14, Траоре - 13, Клэкстон - 12, Клауни - 11, Уилсон - 9, Дёмин - 6, Пауэлл - 4, Уильямс - 2, Майнотт, Мэнн, Агбаджи
Сан-Антонио Спёрс: Шампани - 26, Касл - 18, Фокс - 14, Васселл - 14, Джонсон - 13, Вембаньяма - 12, Харпер - 12, Корнет - 6, Уотерс III - 6, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Олиник, Брайант, Бийомбо

Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно шесть очков (2 из 3 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 1 из 2 — штрафные), девять результативных передач, пять подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» россиянина по итогам встречи составил «-3». Таким образом, Дёмин обновил свой личный рекорд по количеству результативных передач за матч в НБА.

Более того, он стал всего лишь вторым новичком в истории «Нетс» после Риса Бикмана (2025), которому удалось сделать как минимум девять ассистов и не допустить более одной потери за игру. До этого подобное удавалось только Маркусу Уильямсу (2007).

