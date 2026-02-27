41 очко Дончича и 15 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Финиксу»

В ночь с 26 на 27 февраля мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 113:110.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, набравший 41 очко при восьми подборах и восьми ассистах. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс записал в свой актив 15 очков, шесть подборов и пять результативных передач.

У «Финикса» больше всех набрал атакующий защитник Грейсон Аллен — 28 очков, один подбор и шесть ассистов.