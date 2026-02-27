Скидки
Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 27 февраля 2026, счет 113:110, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

41 очко Дончича и 15 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Финиксу»
Комментарии

В ночь с 26 на 27 февраля мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 113:110.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Аллен - 28, Гиллеспи - 21, О'Нил - 13, Данн - 10, Грин - 9, Игодаро - 8, Флеминг - 8, Коффи - 6, Буей - 6, Уильямс - 4, Малуач, Ливерс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Джеймс - 15, Ривз - 14, Смарт - 13, Ларэвиа - 11, Кеннард - 8, Хэйс - 6, Эйтон - 2, Вандербилт, Кнехт, Клебер, Бафкин

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, набравший 41 очко при восьми подборах и восьми ассистах. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс записал в свой актив 15 очков, шесть подборов и пять результативных передач.

У «Финикса» больше всех набрал атакующий защитник Грейсон Аллен — 28 очков, один подбор и шесть ассистов.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
