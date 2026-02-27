В ночь с 26 на 27 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 10 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 27 февраля:

«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 124:117;

«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:133;

«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 126:96;

«Бруклин Нетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 110:126;

«Орландо Мэджик» — «Хьюстон Рокетс» — 108:113;

«Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 112:121;

«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 121:130;

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 113:110;

«Юта Джаз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:129;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 88:94.

Главные новости дня: