Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 27 февраля, календарь, таблица

Результаты игрового дня НБА 27 февраля
Комментарии

В ночь с 26 на 27 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 10 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 27 февраля:

«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 124:117;
«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:133;
«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 126:96;
«Бруклин Нетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 110:126;
«Орландо Мэджик» — «Хьюстон Рокетс» — 108:113;
«Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 112:121;
«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 121:130;
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 113:110;
«Юта Джаз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:129;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 88:94.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Да уж! «Лейкерс» дали осечку — всё решил точный трёхочковый. Видео
Да уж! «Лейкерс» дали осечку — всё решил точный трёхочковый. Видео

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android