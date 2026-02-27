Кевин Дюрант преодолел отметку в 32 000 очков в НБА

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 32 000 очков за карьеру. Это достижение покорилось ему в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (113:108), где он набрал 40 очков. После этой встречи в активе спортсмена стало 32 006 очков.

Топ-10 снайперов в истории НБА:

1. Леброн Джеймс — 43 044.

2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387.

3. Карл Мэлоун — 36 928.

4. Коби Брайант — 33 643.

5. Майкл Джордан — 32 292.

6. Кевин Дюрант — 32 006.

7. Дирк Новицки — 31 560.

8. Уилт Чемберлен — 31 419.

9. Джеймс Харден — 28 937.

10. Шакил О’Нил — 28 596.

