Кевин Дюрант преодолел отметку в 32 000 очков в НБА
Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 32 000 очков за карьеру. Это достижение покорилось ему в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (113:108), где он набрал 40 очков. После этой встречи в активе спортсмена стало 32 006 очков.
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
108 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Орландо Мэджик: Бейн - 30, Банкеро - 19, Картер - 16, Картер - 14, Блэк - 8, Да Силва - 8, Вагнер - 6, Ховард - 4, Саггс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон, Битадзе, Пенда
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 40, Шеппард - 20, Шенгюн - 16, Смит II - 13, Томпсон - 9, Окоги - 6, Капела - 4, Финни-Смит - 3, Исон - 2, Холидей, Кроуфорд, Грин
Топ-10 снайперов в истории НБА:
1. Леброн Джеймс — 43 044.
2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387.
3. Карл Мэлоун — 36 928.
4. Коби Брайант — 33 643.
5. Майкл Джордан — 32 292.
6. Кевин Дюрант — 32 006.
7. Дирк Новицки — 31 560.
8. Уилт Чемберлен — 31 419.
9. Джеймс Харден — 28 937.
10. Шакил О’Нил — 28 596.
