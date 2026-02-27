Скидки
Лука Дончич высказался после трёх подряд поражений «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о недавних результатах команды. В последнем матче регулярного чемпионата НБА «озёрники» встречались с «Финикс Санз» и проиграли со счётом 110:113. Для калифорнийского клуба это поражение стало третьим подряд. Ранее команда уступила «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс».

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Аллен - 28, Гиллеспи - 21, О'Нил - 13, Данн - 10, Грин - 9, Игодаро - 8, Флеминг - 8, Коффи - 6, Буей - 6, Уильямс - 4, Малуач, Ливерс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Джеймс - 15, Ривз - 14, Смарт - 13, Ларэвиа - 11, Кеннард - 8, Хэйс - 6, Эйтон - 2, Вандербилт, Кнехт, Клебер, Бафкин

«Просто идём от матча к матчу, стараемся выигрывать каждую встречу. Очевидно, мы не здорово начали после перерыва на Матч всех звёзд, но ничего не потеряно. Нужно продолжать сохранять настрой на победу в каждой игре», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Да уж! «Лейкерс» дали осечку — всё решил точный трёхочковый. Видео
