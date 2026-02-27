Егор Дёмин указал на причины поражения «Бруклина» в матче с «Сан-Антонио»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча проходила на домашней арене «Бруклина» и завершилась со счётом 126:110 в пользу гостей.

— Егор, в третьей вы, очевидно, вернулись в игру и как бы снова сделали её упорной. Что в итоге помешало добрать до конца и полностью отыграться?

— Думаю, это во многом шлейф того, что мы делали плохо в первой половине. В первую очередь — фолы. Мы, по ощущениям, снова и снова ставили их на линию, слишком часто, и это, очевидно, отдаёт им темп и уверенность. Плюс мы уступили слишком много подборов на своём щите, дали им вторые шансы. И ещё — исполнение в защите против их поймавших кураж парней, против шутеров: их главный стрелок, как мне кажется, накидал что-то вроде 10 «трёх», и две-три из них мы просто подарили, не успев среагировать. Во второй половине часть этих вещей мы подчистили, стали аккуратнее и жёстче в деталях — и именно это вернуло нам шанс, – сказал Дёмин во время общения со СМИ.

Главные новости дня: