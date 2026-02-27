Стал известен MVP Единой лиги по итогам февраля

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер признан самым ценным игроком февраля в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира.

В феврале в среднем за матч американский спортсмен набирал 16,8 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 4,8 передачи, показав 19,6 балла эффективности. Петербуржцы одержали победы во всех пяти матчах месяца и закрепились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.

В следующем матче регулярного чемпионата «Зенит» встретится с УНИКСом. Игра состоится 7 марта в Казани. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

