Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен MVP Единой лиги по итогам февраля

Стал известен MVP Единой лиги по итогам февраля
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер признан самым ценным игроком февраля в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира.

В феврале в среднем за матч американский спортсмен набирал 16,8 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 4,8 передачи, показав 19,6 балла эффективности. Петербуржцы одержали победы во всех пяти матчах месяца и закрепились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.

В следующем матче регулярного чемпионата «Зенит» встретится с УНИКСом. Игра состоится 7 марта в Казани. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Материалы по теме
«Отставка была неожиданностью». Рассудительный Секулич оглядывается на период в «Зените»
Эксклюзив
«Отставка была неожиданностью». Рассудительный Секулич оглядывается на период в «Зените»

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android