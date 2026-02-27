«Повторяю одно и то же». Егор Дёмин прояснил свою роль в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (110:126) поделился мнением о своей роли в команде.

— Казалось, Жорди [Фернандес], как бы намеренно, доверил тебе вести мяч во второй группе. Девять передач при одной потере сегодня — не сказать, что это для тебя совсем что-то новое, но каково было вновь войти в ритм пойнт-гарда?

— Я с Летней лиги повторяю одно и то же: хочу быть максимально эффективным вне зависимости от позиции и контекста — где бы ни играл, на какой бы стороне площадки ни оказался. Моя задача — быть полностью включённым в ту роль, которую дают здесь и сейчас: читать игру, ставить партнёров в нужные точки, ускорять или замедлять, если надо. И если могу добавить что-то сверх ожидаемого — пас лишний, подстраховка, давление на мяч — я с радостью это сделаю. Девять передач при одной потере — это, по сути, про то же: держать контроль, не придумывать лишнего и просто правильно пользоваться пространством, – сказал Дёмин во время общения со СМИ.

В матче с «Сан-Антонио» Дёмин набрал шесть очков, совершил пять подборов и отдал девять результативных передач.

