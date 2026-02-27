Скидки
«Повторяю одно и то же». Егор Дёмин прояснил свою роль в НБА

,
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (110:126) поделился мнением о своей роли в команде.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс: Портер - 25, Вульф - 14, Шарп - 14, Траоре - 13, Клэкстон - 12, Клауни - 11, Уилсон - 9, Дёмин - 6, Пауэлл - 4, Уильямс - 2, Майнотт, Мэнн, Агбаджи
Сан-Антонио Спёрс: Шампани - 26, Касл - 18, Фокс - 14, Васселл - 14, Джонсон - 13, Вембаньяма - 12, Харпер - 12, Корнет - 6, Уотерс III - 6, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Олиник, Брайант, Бийомбо

— Казалось, Жорди [Фернандес], как бы намеренно, доверил тебе вести мяч во второй группе. Девять передач при одной потере сегодня — не сказать, что это для тебя совсем что-то новое, но каково было вновь войти в ритм пойнт-гарда?
— Я с Летней лиги повторяю одно и то же: хочу быть максимально эффективным вне зависимости от позиции и контекста — где бы ни играл, на какой бы стороне площадки ни оказался. Моя задача — быть полностью включённым в ту роль, которую дают здесь и сейчас: читать игру, ставить партнёров в нужные точки, ускорять или замедлять, если надо. И если могу добавить что-то сверх ожидаемого — пас лишний, подстраховка, давление на мяч — я с радостью это сделаю. Девять передач при одной потере — это, по сути, про то же: держать контроль, не придумывать лишнего и просто правильно пользоваться пространством, – сказал Дёмин во время общения со СМИ.

В матче с «Сан-Антонио» Дёмин набрал шесть очков, совершил пять подборов и отдал девять результативных передач.

