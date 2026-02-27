Скидки
В МБА-МАИ раскрыли, что обсуждали с клубом Евролиги на встрече в Москве

Генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян поделился подробностями о встрече с представителями клуба Евролиги «Дубай». Она состоялась в «Баскет Холл Москва», куда прибыли руководители клуба из ОАЭ.

— Планируются ли товарищеские матчи между МБА МАИ и «Дубаем»?
— Пока, наверное, преждевременно говорить. Мы познакомились и обменялись опытом. У них большая академия, мы системно работаем в вопросах подготовки резерва, уделяя этому очень большое внимание. Они рассказали, на каких принципах у них выстроена работа, а мы о своём опыте. В общем, широкий спектр вопросов был обсуждён.
Посмотрим, во что это выльется в будущем. Время покажет. Возможно, это будет проведение каких то семинаров, совместных сборов или товарищеских игр. Сейчас мы познакомились, пообщались и будем более тесно общаться и сотрудничать в будущем, — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».

