«Это безумие». Егор Дёмин высказался о Вембаньяме после матча с «Сан-Антонио»

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (110:126), коснувшись борьбы с лидером соперников Виктором Вембаньямой и некоторыми другими оппонентами.

«Это реально очень сложно, потому что дело не только в нём [Вембаньяме] одном. У них ещё по меньшей мере трое на площадке с похожими габаритами и размахом, плюс тайминг у всех отличный. Команда у них в целом очень хороша, особенно в защите, а Вемби — это, по сути, чит-код. Игрок, который так чувствует своё тело и пространство, умеет манипулировать позицией, перекрывает не только кольцо, но и линии передач, и может одновременно влиять сразу на двоих, а порой и на троих, — это безумие. Против этого трудно найти привычные решения. Ты вроде бы свободен, а он уже рядом, руку подставил, угол перекрыл — и всё, момент ушёл», – сказал Дёмин во время общения со СМИ.

