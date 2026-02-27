Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это безумие». Егор Дёмин высказался о Вембаньяме после матча с «Сан-Антонио»

«Это безумие». Егор Дёмин высказался о Вембаньяме после матча с «Сан-Антонио»
,
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (110:126), коснувшись борьбы с лидером соперников Виктором Вембаньямой и некоторыми другими оппонентами.

«Это реально очень сложно, потому что дело не только в нём [Вембаньяме] одном. У них ещё по меньшей мере трое на площадке с похожими габаритами и размахом, плюс тайминг у всех отличный. Команда у них в целом очень хороша, особенно в защите, а Вемби — это, по сути, чит-код. Игрок, который так чувствует своё тело и пространство, умеет манипулировать позицией, перекрывает не только кольцо, но и линии передач, и может одновременно влиять сразу на двоих, а порой и на троих, — это безумие. Против этого трудно найти привычные решения. Ты вроде бы свободен, а он уже рядом, руку подставил, угол перекрыл — и всё, момент ушёл», – сказал Дёмин во время общения со СМИ.

Материалы по теме
Егор Дёмин с новым рекордом в НБА. Теперь видно, как он дирижирует нападением
Видео
Егор Дёмин с новым рекордом в НБА. Теперь видно, как он дирижирует нападением

Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android