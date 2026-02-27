Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фролов и Амосов набрали более трети очков «Реала» в отборочном матче юношеской Евролиги

Фролов и Амосов набрали более трети очков «Реала» в отборочном матче юношеской Евролиги
Илья Фролов (в центре)
Комментарии

В Абу Даби (ОАЭ) состоялся дебютный матч мадридского «Реала» U18 в отборочном турнире NextGen EuroLeague. Соперником испанской команды стала молодёжка греческого клуба «Арис». Победу со счётом 78:65 одержали мадридцы.

Российские игроки «Реала», центровой Илья Фролов и форвард Егор Амосов, сыграли весомую роль в победе команды. Фролов набрал 18 очков, сделал восемь подборов, отдал две результативные передачи, а также выполнил один перехват. На счету Амосова 11 очков, семь подборов, три передачи и один перехват.

В следующем матче турнира мадридцы встретятся с «Монако». Игра состоится в пятницу, 27 февраля.

Материалы по теме
Касаткин прояснил, как относится к выступлению Дёмина и других россиян за границей

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android