Фролов и Амосов набрали более трети очков «Реала» в отборочном матче юношеской Евролиги

В Абу Даби (ОАЭ) состоялся дебютный матч мадридского «Реала» U18 в отборочном турнире NextGen EuroLeague. Соперником испанской команды стала молодёжка греческого клуба «Арис». Победу со счётом 78:65 одержали мадридцы.

Российские игроки «Реала», центровой Илья Фролов и форвард Егор Амосов, сыграли весомую роль в победе команды. Фролов набрал 18 очков, сделал восемь подборов, отдал две результативные передачи, а также выполнил один перехват. На счету Амосова 11 очков, семь подборов, три передачи и один перехват.

В следующем матче турнира мадридцы встретятся с «Монако». Игра состоится в пятницу, 27 февраля.

