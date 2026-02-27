Скидки
«Ещё мальчишка». Виталий Носов оценил игру Егора Дёмина в НБА

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Виталий Носов выразил уверенность, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин наберёт мышечную массу.

«Он наберёт, он ещё мальчишка по большому счёту. Он взрослеет, понимаете, он ведь пользуется своими сильными сторонами — броском. Конечно, Егор не может, как Яннис Адетокунбо всех растолкать и воткнуть «с мясом». Он использует то, что у него есть в арсенале, а это бросок. Своё он наберёт, я не сомневаюсь. Главное, чтобы не потерял скорость, а массу он наберёт. Я вижу, что он её набирает», — приводит слова Носова LiveResult.

В нынешнем сезоне НБА Дёмин к настоящему моменту принял участие в 51 матче, где в среднем набирал 10,4 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,4 передачи.

«Могу прожить оба сценария». Откровенный Егор Дёмин — после рекорда по передачам в НБА
«Могу прожить оба сценария». Откровенный Егор Дёмин — после рекорда по передачам в НБА

Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд:

