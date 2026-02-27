Скидки
«Если говорить прямо». Дёмин – о матчах, где тренер «Бруклина» сажал его на скамейку

«Если говорить прямо». Дёмин – о матчах, где тренер «Бруклина» сажал его на скамейку
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о матчах, в которых главный тренер команды Жорди Фернандес сажал его на скамейку, и рассказал, чему научился после ошибок в обороне.

— Что ты вынес из ранних провалов в обороне, после которых Жорди тебя снимал? Какой урок в этом для тебя?
— Для меня, если говорить прямо, ключ в том, что усилие — это на 100% моя зона ответственности. Я должен приносить максимум и часто могу давать ещё больше. Нападение не всегда будет гладким — броски заходят не каждый раз, но защита зависит от концентрации и от того, насколько я чётко делаю свою работу. Командные принципы важны, без вопросов, однако здесь очень много про личную дисциплину: угол, контакт, первый шаг, подстраховка, разговор. Мне нужно быть в этом полностью, без пауз, – сказал Дёмин во время общения со СМИ.

Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА:

