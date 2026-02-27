Скидки
Трент Фрейзер прокомментировал получение награды MVP по итогам февраля

Трент Фрейзер прокомментировал получение награды MVP по итогам февраля
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал получение награды самого ценного игрока Единой лиги ВТБ в феврале.

«Благодарю своих партнёров по команде за то, что помогли мне получить эту награду. Спасибо Лиге ВТБ за то, что выбрали меня в этом месяце – для меня это большая честь.

Думаю, мы с каждым днём прибавляем. Сейчас команда играет на очень высоком уровне, и это видно по результатам. Мы выкладываемся по полной и бьёмся друг за друга. Главное – не терять концентрацию и продолжать двигаться в том же направлении», — цитирует Фрейзера пресс-служба Единой лиги.

В феврале в среднем за матч американский спортсмен набирал 16,8 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 4,8 передачи, показав 19,6 балла эффективности. Петербуржцы одержали победы во всех пяти матчах месяца и закрепились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.

Трент Фрейзер признан MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ
Новости. Баскетбол
