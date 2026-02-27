Трент Фрейзер прокомментировал получение награды MVP по итогам февраля

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал получение награды самого ценного игрока Единой лиги ВТБ в феврале.

«Благодарю своих партнёров по команде за то, что помогли мне получить эту награду. Спасибо Лиге ВТБ за то, что выбрали меня в этом месяце – для меня это большая честь.

Думаю, мы с каждым днём прибавляем. Сейчас команда играет на очень высоком уровне, и это видно по результатам. Мы выкладываемся по полной и бьёмся друг за друга. Главное – не терять концентрацию и продолжать двигаться в том же направлении», — цитирует Фрейзера пресс-служба Единой лиги.

В феврале в среднем за матч американский спортсмен набирал 16,8 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 4,8 передачи, показав 19,6 балла эффективности. Петербуржцы одержали победы во всех пяти матчах месяца и закрепились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.