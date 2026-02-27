Лукич высказался о перспективах Касаткина в сборной России

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался о перспективах Даниила Касаткина в национальной команде.

«Мне кажется, мы все очень рады, что увидели Даниила в России, что он вернулся. Что касается сборной — пусть он вернётся в нормальную жизнь, в баскетбол. Сборная никуда от него не убежит», — приводит слова Лукича ТАСС.

26-летнего российского баскетболиста задержали во Франции по запросу США 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже. Он был отпущен в результате обмена гражданина Франции Лорана Клода Жан-Луи Винатье* в январе 2026-го.

*Лоран Клод Жан-Луи Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.