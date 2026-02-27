Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лукич высказался о перспективах Касаткина в сборной России

Лукич высказался о перспективах Касаткина в сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался о перспективах Даниила Касаткина в национальной команде.

«Мне кажется, мы все очень рады, что увидели Даниила в России, что он вернулся. Что касается сборной — пусть он вернётся в нормальную жизнь, в баскетбол. Сборная никуда от него не убежит», — приводит слова Лукича ТАСС.

26-летнего российского баскетболиста задержали во Франции по запросу США 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже. Он был отпущен в результате обмена гражданина Франции Лорана Клода Жан-Луи Винатье* в январе 2026-го.

*Лоран Клод Жан-Луи Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.

Сейчас читают:
Первое интервью с Даниилом Касаткиным после возвращения в Россию
Эксклюзив
Первое интервью с Даниилом Касаткиным после возвращения в Россию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android