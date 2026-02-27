Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная России уступила МБА-МАИ в товарищеском матче с разницей в 11 очков

Сборная России уступила МБА-МАИ в товарищеском матче с разницей в 11 очков
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, состоялся товарищеский матч между национальной командой России и клубом Единой лиги ВТБ МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 92:81 (24:26, 26:19, 17:21, 25:15) в пользу московского коллектива.

Самым результативным игроком в составе клуба Единой лиги стал 34-летний российский форвард Андрей Зубков. Ему удалось набрать 18 очков, сделать два подбора, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды России стал 24-летний российский форвард Александр Чадов. Он набрал 19 очков, сделал девять подборов, отдал одну передачу и совершил один перехват.

Материалы по теме
Игра товарищеская, но борьба нешуточная. Россия уступила слаженному клубу Единой лиги
Видео
Игра товарищеская, но борьба нешуточная. Россия уступила слаженному клубу Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android