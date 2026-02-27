Сборная России уступила МБА-МАИ в товарищеском матче с разницей в 11 очков

Сегодня, 27 февраля, состоялся товарищеский матч между национальной командой России и клубом Единой лиги ВТБ МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 92:81 (24:26, 26:19, 17:21, 25:15) в пользу московского коллектива.

Самым результативным игроком в составе клуба Единой лиги стал 34-летний российский форвард Андрей Зубков. Ему удалось набрать 18 очков, сделать два подбора, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды России стал 24-летний российский форвард Александр Чадов. Он набрал 19 очков, сделал девять подборов, отдал одну передачу и совершил один перехват.