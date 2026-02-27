Зоран Лукич заявил о важном изменении в сборной РФ по баскетболу

Главный тренер сборной Российской Федерации Зоран Лукич сообщил о важном изменении в национальной команде, пока она не принимает участие в международных соревнованиях.

«Пока у нас нет официальных соревнований, принято решение омолаживать команду. Есть несколько новичков. Сборная проведёт товарищеский матч с МБА — он будет в закрытом формате. В это окно не так просто найти соперников, товарищескую игру. Для молодых игроков матч с МБА будет интересным спаррингом», — приводит слова Лукича ТАСС.

Мужская сборная России проводит сборы, которые завершатся 2 марта. Сегодня, 27 февраля, национальная команда проведёт товарищеский матч с клубом МБА-МАИ.