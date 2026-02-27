Скидки
Женский баскетбольный клуб не смог вылететь на матч ЧР из-за режима ракетной опасности

Женский баскетбольный клуб не смог вылететь на матч ЧР из-за режима ракетной опасности
Комментарии

Женский баскетбольный клуб «Спарта энд К» не смог вылететь на матч чемпионата России, который должен был пройти завтра, 28 февраля, из-за режима ракетной опасности в Оренбурге, где была назначена игра команды с коллективом «Надежда». Об этом сообщает пресс-служба «Надежды».

Согласно информации телеграм-канала «В мечтах о слэмданке», «Спарте энд К» будет засчитано техническое поражение со счётом 0:20. Матч с «Надеждой» не состоится.

Напомним, в чемпионате России участвуют 12 команд. К 11 участникам прошлого сезона добавилась «Энергия» (Иваново), не участвовавшая в Премьер-Лиге с сезона-2015/2016.

