Егор Дёмин рассказал, над чем в защите нужно поработать «Бруклину»

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о том, в чём команде нужно добавить в защите.

— В защите к чему вам нужно вернуться, чтобы снова выйти на тот «правильный» уровень, который вы уже показывали по ходу сезона?

— Подбор — это, наверное, один из главных пунктов. Мы не можем позволять сопернику столько вторых шансов: бокс‑аут, подбор — и только потом побежали. Плюс быстрый откат в оборону и быть рядом для того, кто рядом с тобой: подстраховывать, играть «за соседа». Коммуникация — без этого никак. А в атаке — держаться нашего плана, ценить мяч, не терять его попусту, доводить владения до логического завершения и уверенно принимать те броски, которые мы создаём, — сказал Дёмин во время общения со СМИ.