Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА обновила рейтинг кандидатов на MVP в сезоне-2025/2026. Дончич на грани вылета из топ-5

НБА обновила рейтинг кандидатов на MVP в сезоне-2025/2026. Дончич на грани вылета из топ-5
Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной лиги (НБА) обновила рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Главным претендентом на награду в настоящий момент является канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер». На второе место вернулся центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. При этом разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич опустился на пятую строчку, пропустив вперёд Кейда Каннингема и Виктора Вембаньяму.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 27 февраля:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
8. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
10. Кавай Ленард («Лос-Анджелес Клипперс»).

Материалы по теме
Кошмарная концовка от «Лейкерс»: Леброн и Дончич не поняли друг друга. Видео
Кошмарная концовка от «Лейкерс»: Леброн и Дончич не поняли друг друга. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android