НБА обновила рейтинг кандидатов на MVP в сезоне-2025/2026. Дончич на грани вылета из топ-5

Пресс-служба Национальной баскетбольной лиги (НБА) обновила рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Главным претендентом на награду в настоящий момент является канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер». На второе место вернулся центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. При этом разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич опустился на пятую строчку, пропустив вперёд Кейда Каннингема и Виктора Вембаньяму.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 27 февраля:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

3. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

5. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

8. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

10. Кавай Ленард («Лос-Анджелес Клипперс»).