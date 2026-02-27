НБА обновила рейтинг кандидатов на MVP в сезоне-2025/2026. Дончич на грани вылета из топ-5

Пресс-служба Национальной баскетбольной лиги (НБА) обновила рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.
Главным претендентом на награду в настоящий момент является канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер». На второе место вернулся центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. При этом разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич опустился на пятую строчку, пропустив вперёд Кейда Каннингема и Виктора Вембаньяму.
Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 27 февраля:
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
8. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
10. Кавай Ленард («Лос-Анджелес Клипперс»).