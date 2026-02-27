«Реал» разгромил «Монако» в отборочном матче юношеской Евролиги, у Амосова дабл-дабл

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся матч мадридского «Реала» U18 в отборочном турнире NextGen EuroLeague. Соперником испанской команды стала молодёжка клуба «Монако». Победу со счётом 127:40 одержали мадридцы.

Российские игроки «Реала», центровой Илья Фролов и форвард Егор Амосов, сыграли важную роль в победе команды. Фролов набрал четыре очка и совершил три подбора — из-за травмы он сыграл на паркете только три минуты. Амосов оформил дабл-дабл из 11 очков, 12 передач и семи подборов.

В следующем матче турнира мадридцы встретятся с «Дубаем». Игра состоится в субботу, 28 февраля. При этом в случае победы «Ариса» над «Дубаем» «Реал» гарантирует себе попадание в следующий раунд.