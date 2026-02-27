Чемпион НБА объяснил, почему Дерек Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт выразил уверенность в том, что Дерек Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан.

«Майк — это большее, чем просто игрок. И сейчас мы делаем выбор для Чикаго [кто из них двоих больше значит для города]. Майкл — парень из Северной Каролины. Мы рады, что он играл за нас и тому, что сделал для города.

Однако Дерек родился здесь. Мы следили за ним в старшей школе. Мы следили за ним во время его учёбы в колледже и игры за «Мемфис». Мы следили за ним в НБА. А потом он стал самым молодым MVP и привёз это звание в Чикаго», — приводит слова Шамперта портал Basketball Network.