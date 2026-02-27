Скидки
Чемпион НБА объяснил, почему Дерек Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан

Чемпион НБА объяснил, почему Дерек Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан
Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт выразил уверенность в том, что Дерек Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан.

«Майк — это большее, чем просто игрок. И сейчас мы делаем выбор для Чикаго [кто из них двоих больше значит для города]. Майкл — парень из Северной Каролины. Мы рады, что он играл за нас и тому, что сделал для города.

Однако Дерек родился здесь. Мы следили за ним в старшей школе. Мы следили за ним во время его учёбы в колледже и игры за «Мемфис». Мы следили за ним в НБА. А потом он стал самым молодым MVP и привёз это звание в Чикаго», — приводит слова Шамперта портал Basketball Network.

«Ты с ума сошёл?» История Джордана на мотоцикле, которая раскрывает его подлинную сущность
