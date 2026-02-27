Перкинс объяснил, почему считает Джейлена Брауна главным претендентом на звание MVP НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил уверенность в том, что лидер клуба «Бостон Селтикс» соотечественник Джейлен Браун является главным претендентом на звание самого ценного игрока (MVP) в сезоне-2025/2026, объяснив, почему так считает.

«Во-первых, в начале этого сезона мы думали, что «Бостон» будет танковать. Были вопросы насчёт того, стоит ли им оставлять Джейлена Брауна, поскольку Джейсон Тейтум выбыл из строя. Джейлен Браун — лучший универсальный игрок в баскетболе. Никто другой не делает того, что делает этот парень. Он входит в пятёрку лучших по набранным очкам, в пятёрку лучших по защите и по проценту попаданий с игры. Тот факт, что они занимают второе место в турнирной таблице и по праву считаются претендентами на чемпионство, а также то, как он сплотил команду, говорит о том, что они доверяют этому парню», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.