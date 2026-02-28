Скидки
Экс-игрок НБА: Леброн должен убраться к чёрту из «Лейкерс», не буду подбирать слов

Бывший игрок и экс главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт выразил уверенность в том, что 41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «озёрников», должен покинуть калифорнийский клуб.

«Я его фанат, но не буду подбирать слов. Думаю, это должен быть его последний год здесь… Тебе не обязательно уезжать домой, но ты должен убраться отсюда к чёрту», — приводит слова Скотта аккаунт NBACentral в социальной сети Х.

Ранее бывший игрок и тренер «Лейкерс» назвал главную разницу между Джеймсом и Брайантом.

