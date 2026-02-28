Скидки
Виктор Вембаньяма оценил свои шансы на MVP и статус лица НБА

Виктор Вембаньяма оценил свои шансы на MVP и статус лица НБА
Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о возможности побороться за награду самому ценному игроку сезона (MVP) и стать новым лицом НБА.

«Отвечу на второй вопрос. Думаю, это придёт само собой. Это не то, что можно навязать или создать искусственно, чтобы люди на это откликнулись. Так что я об этом не беспокоюсь.

Что касается награды MVP, то я знаю, что являюсь предметом обсуждений. Безусловно, это одна из моих целей. Но я считаю, что главным аргументом в этом споре всегда является успех команды — это в первую очередь. При этом я осознаю, что мне нужно немного поднажать в оставшихся играх сезона, в финальной его части», – сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

«Это безумие». Егор Дёмин высказался о Вембаньяме после матча с «Сан-Антонио»

