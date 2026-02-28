Владимир Гомельский объяснил причины роста результативности матчей Евролиги

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о причинах повышения результативности в матчах Евролиги. Как считает специалист, тенденция к увеличению среднего количества набранных очков не является случайной и обусловлена целым рядом изменений в игре, тактике и подходах команд.
«Средняя результативность матчей Евролиги растёт по нескольким причинам:
– уменьшение времени на атаку; приблизительно 12-13 команд лиги стараются атаковать кольцо соперников до того, как им удаётся построить организованную оборону;
– рост исполнительского мастерства игроков; в командах Евролиги становится больше игроков, которые способны самостоятельно создавать себе возможности для броска; основные тактические взаимодействия команд в атаке становятся быстрее;
– судейство стало более строгим в отношении индивидуальных защитных действий.
Думаю, что существуют и дополнительные факторы, способствующие росту результативности. Всё это делается в интересах болельщиков», – написал Гомельский на своём официальном сайте.