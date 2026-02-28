«Будет невероятный прогресс». Вембаньяма выделил 19-летнего игрока «Бруклина»

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мнением о своём соотечественнике 19-летнем разыгрывающем «Бруклин Нетс» Нолане Траоре после матча команд в регулярном чемпионате НБА (126:110). Оба вместе тренировались во время подготовки к Олимпийским играм 2024 года.

«Что я заметил в нём, так это зрелость и то, как он может контролировать игру. Для него не имеет значения, кто соперник. У него есть настоящая выдержка. Верю, что это парень, который будет невероятно прогрессировать на протяжении карьеры», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

В матче с «Сан-Антонио» Траоре набрал 13 очков, сделал два подбора и отдал три передачи.

