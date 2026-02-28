Скидки
«Будет невероятный прогресс». Вембаньяма выделил 19-летнего игрока «Бруклина»

«Будет невероятный прогресс». Вембаньяма выделил 19-летнего игрока «Бруклина»
Комментарии

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мнением о своём соотечественнике 19-летнем разыгрывающем «Бруклин Нетс» Нолане Траоре после матча команд в регулярном чемпионате НБА (126:110). Оба вместе тренировались во время подготовки к Олимпийским играм 2024 года.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс: Портер - 25, Вульф - 14, Шарп - 14, Траоре - 13, Клэкстон - 12, Клауни - 11, Уилсон - 9, Дёмин - 6, Пауэлл - 4, Уильямс - 2, Майнотт, Мэнн, Агбаджи
Сан-Антонио Спёрс: Шампани - 26, Касл - 18, Фокс - 14, Васселл - 14, Джонсон - 13, Вембаньяма - 12, Харпер - 12, Корнет - 6, Уотерс III - 6, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Олиник, Брайант, Бийомбо

«Что я заметил в нём, так это зрелость и то, как он может контролировать игру. Для него не имеет значения, кто соперник. У него есть настоящая выдержка. Верю, что это парень, который будет невероятно прогрессировать на протяжении карьеры», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

В матче с «Сан-Антонио» Траоре набрал 13 очков, сделал два подбора и отдал три передачи.

