«Бостон» разгромил «Бруклин» с Егором Дёминым в составе с разницей в 37 очков

Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась с разгромным счётом 148:111 в пользу хозяев.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
148 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Вучевич - 28, Браун - 28, Притчард - 22, Хозер - 13, Уайт - 12, Шейерман - 10, Гонсалес - 8, Кета - 8, Уолш - 6, Бэнтон - 4, Гарза - 4, Харпер Мл. - 3, Тонже - 2
Бруклин Нетс: Портер - 18, Вульф - 16, Клэкстон - 12, Клауни - 10, Майнотт - 9, Мэнн - 8, Агбаджи - 8, Траоре - 8, Сараф - 7, Уильямс - 5, Дёмин - 5, Шарп - 2, Уилсон

В составе победителей наивысшей результативностью отличился американский лёгкий форвард Джейлен Браун, на счету которого 28 очков, семь подборов и девять результативных передач.

У гостей лучше всех себя проявил американский лёгкий форвард Майкл Портер, у которого 18 очков, два подбора и две результативные передачи. Российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин набрал пять очков и сделал две передачи.

Таблица НБА
Календарь НБА
