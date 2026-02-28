«Бостон» разгромил «Бруклин» с Егором Дёминым в составе с разницей в 37 очков

Сегодня, 28 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Встреча завершилась с разгромным счётом 148:111 в пользу хозяев.

В составе победителей наивысшей результативностью отличился американский лёгкий форвард Джейлен Браун, на счету которого 28 очков, семь подборов и девять результативных передач.

У гостей лучше всех себя проявил американский лёгкий форвард Майкл Портер, у которого 18 очков, два подбора и две результативные передачи. Российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин набрал пять очков и сделал две передачи.