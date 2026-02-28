Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения «Оклахоме» в овертайме
В ночь с 27 на 28 февраля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 127:121.
НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 121
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Холмгрен - 15, Маккейн - 14, Уильямс - 12, Карузо - 12, Уоллес - 10, Джо - 9, Хартенштайн - 9, Дорт - 8, Уиггинс - 2, Бейхайм, Уильямс, Топич
Денвер Наггетс: Мюррэй - 39, Браун - 23, Йокич - 23, Хардуэй-младший - 16, Браун - 7, Джонсон - 7, Валанчюнас - 6, Строутер, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Симпсон
