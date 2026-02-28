Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения «Оклахоме» в овертайме

В ночь с 27 на 28 февраля мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 127:121.