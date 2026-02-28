Зоран Лукич подвёл итоги товарищеской игры сборной России и МБА-МАИ

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич подвёл итоги контрольного матча с командой МБА-МАИ, в котором национальная команда уступила со счётом 81:92. Специалист отметил, что, несмотря на поражение, остался доволен увиденным, учитывая короткий подготовительный период.

«До этой игры мы провели всего три тренировки, и, знаете, ребята показали очень неплохой баскетбол. Наша философия продолжается — мы приглашаем в команду молодых игроков, средний возраст которых 20 лет. Я хотел дать шанс каждому из тех, кто был вызван на сбор, шанс почувствовать и самому сотворить «химию» внутри коллектива и на площадке. Например, дал сегодня шанс самому молодому, только что выпущенному 18-летнему игроку. Он уже играет в Единой лиге ВТБ, с очень неплохим чтением и пониманием баскетбола. Но сегодня в ключевые моменты он совершил несколько ошибок, не отсекал два раза игрока, такое бывает, просто надо учиться и корректировать эти детали, прогрессировать дальше.

В какие-то моменты было видно, что нам не хватает сыгранности и тренировок, но в целом сегодня мы видели очень неплохой баскетбол. Я увидел то, что мне нужно для будущего, на кого можно рассчитывать. В нынешнем коллективе точно есть три-четыре человека, которые смогут показать себя на отборочных играх, которые, надеюсь, будут в ближайшее время», — приводит слова Лукича пресс-служба РФБ.