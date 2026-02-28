ЦСКА не будет проводить товарищеские матчи перед игрой с «Пари НН»

Вице-президент ПБК ЦСКА Наталия Фураева заявила, что команда не планирует проводить товарищеские встречи до следующего матча в Единой лиге ВТБ. 6 марта армейцы сыграют на выезде с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 марта 2026, пятница. 19:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва

«Пауза не совсем двухнедельная получилась, после игры с «Локомотивом‑Кубань» мы вернулись из Краснодара поздно ночью в понедельник. Дали три дня выходных команде, но почти все игроки приходили на реабилитационные мероприятия. А сегодня уже возобновился тренировочный процесс. Товарищеских игр не планируем: на следующей неделе уже лететь на официальную в Нижний Новгород», — приводит слова Фураевой издание «Матч ТВ».