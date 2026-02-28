Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА не будет проводить товарищеские матчи перед игрой с «Пари НН»

ЦСКА не будет проводить товарищеские матчи перед игрой с «Пари НН»
Комментарии

Вице-президент ПБК ЦСКА Наталия Фураева заявила, что команда не планирует проводить товарищеские встречи до следующего матча в Единой лиге ВТБ. 6 марта армейцы сыграют на выезде с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пауза не совсем двухнедельная получилась, после игры с «Локомотивом‑Кубань» мы вернулись из Краснодара поздно ночью в понедельник. Дали три дня выходных команде, но почти все игроки приходили на реабилитационные мероприятия. А сегодня уже возобновился тренировочный процесс. Товарищеских игр не планируем: на следующей неделе уже лететь на официальную в Нижний Новгород», — приводит слова Фураевой издание «Матч ТВ».

Материалы по теме
Игроки и тренеры Единой лиги сражаются за выход на ЧМ-2027. За кем следить?
Игроки и тренеры Единой лиги сражаются за выход на ЧМ-2027. За кем следить?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android