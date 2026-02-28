Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 28 февраля, календарь, таблица

Результаты игрового дня НБА 28 февраля
Комментарии

В ночь с 27 на 28 февраля по московскому времени в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли пять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 28 февраля:

«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 122:119 ОТ;
«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 148:111;
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:127;
«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 105:124;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 127:121 ОТ.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Йокича сильно взбесили. Он тут же пошёл разбираться с соперником!
Видео
Йокича сильно взбесили. Он тут же пошёл разбираться с соперником!
Сплошные огорчения. «Бруклин» разгромлен, а Егор Дёмин почти незаметен Сплошные огорчения. «Бруклин» разгромлен, а Егор Дёмин почти незаметен

Видео. У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android