В ночь с 27 на 28 февраля по московскому времени в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли пять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 28 февраля:

«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 122:119 ОТ;

«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 148:111;

«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:127;

«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 105:124;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 127:121 ОТ.

Видео. У кого больше всех очков в НБА: