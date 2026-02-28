Скидки
Елевич: поражение сборной России от МБА‑МАИ не повод паниковать

Елевич: поражение сборной России от МБА‑МАИ не повод паниковать
Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался о поражении национальной команды от МБА‑МАИ в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счётом 92:81 в пользу клуба.

«У МБА‑МАИ состав хорошо наигран, а у сборной было мало времени на подготовку: всего пару дней тренировались. Плюс не в сильнейшем составе собрались. Ничего страшного не произошло, не повод паниковать. Всё нормально должно быть в дальнейшем. Выводы из этого матча делать никак нельзя. Их стоит делать только после продолжительного периода основательной подготовки», — приводит слова Елевича издание «Матч ТВ».

