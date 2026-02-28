Егор Дёмин — о Хьюго Гонсалесе: он фактически взял меня под своё крыло

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о том, как партнёр по мадридскому «Реалу» Хьюго Гонсалес помог ему адаптироваться в Испании.

Дёмин и Гонсалес вместе выступали за юношеские команды «Реала», а в 2025 году оба были выбраны на драфте НБА. Дёмин стал игроком «Бруклина», а Гонсалес отправился в «Бостон Селтикс».

Перед матчем «Бруклина» с «Бостоном», который состоялся в ночь на 28 февраля мск, Дёмин тепло отозвался о бывшем партнёре по мадридскому клубу. Он рассказал, что попал в программу «Реала» в 15 лет, не зная испанского и почти не владея английским.

«Я встретил его на первой же тренировке. Он фактически взял меня под своё крыло, помогал с переводом того, что говорили тренеры. Тренеры общались с нами на испанском, наши руководители говорили с нами только на испанском, чтобы мы быстрее учили язык. Так что он помогал мне с самого первого момента адаптироваться к культуре, языку и всему такому», — сказал Дёмин в интервью журналисту Бобби Мэннингу.

В самой игре Дёмин набрал пять очков и сделал две передачи, а Гонсалес отметился восемью очками, двумя блок-шотами и двумя подборами, выйдя со скамейки. Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 148:111. После игры спортсмены обменялись своими джерси.