Егор Дёмин — о Хьюго Гонсалесе: он фактически взял меня под своё крыло

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о том, как партнёр по мадридскому «Реалу» Хьюго Гонсалес помог ему адаптироваться в Испании.

Дёмин и Гонсалес вместе выступали за юношеские команды «Реала», а в 2025 году оба были выбраны на драфте НБА. Дёмин стал игроком «Бруклина», а Гонсалес отправился в «Бостон Селтикс».

Перед матчем «Бруклина» с «Бостоном», который состоялся в ночь на 28 февраля мск, Дёмин тепло отозвался о бывшем партнёре по мадридскому клубу. Он рассказал, что попал в программу «Реала» в 15 лет, не зная испанского и почти не владея английским.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
148 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Вучевич - 28, Браун - 28, Притчард - 22, Хозер - 13, Уайт - 12, Шейерман - 10, Гонсалес - 8, Кета - 8, Уолш - 6, Бэнтон - 4, Гарза - 4, Харпер Мл. - 3, Тонже - 2
Бруклин Нетс: Портер - 18, Вульф - 16, Клэкстон - 12, Клауни - 10, Майнотт - 9, Мэнн - 8, Агбаджи - 8, Траоре - 8, Сараф - 7, Уильямс - 5, Дёмин - 5, Нельсон - 3, Шарп - 2, Уилсон

«Я встретил его на первой же тренировке. Он фактически взял меня под своё крыло, помогал с переводом того, что говорили тренеры. Тренеры общались с нами на испанском, наши руководители говорили с нами только на испанском, чтобы мы быстрее учили язык. Так что он помогал мне с самого первого момента адаптироваться к культуре, языку и всему такому», — сказал Дёмин в интервью журналисту Бобби Мэннингу.

В самой игре Дёмин набрал пять очков и сделал две передачи, а Гонсалес отметился восемью очками, двумя блок-шотами и двумя подборами, выйдя со скамейки. Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 148:111. После игры спортсмены обменялись своими джерси.

