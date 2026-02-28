Скидки
Чемпионат Израиля приостановлен из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Регулярный сезон чемпионата Израиля по баскетболу временно приостановлен в связи с эскалацией напряжённости между Израилем и Ираном. Решение было принято на фоне растущих угроз безопасности в регионе. В официальном заявлении лиги подчёркивается, что главным приоритетом является безопасность игроков и персонала клубов, особенно легионеров.

«Лига действует в соответствии с указаниями Командования тыла и работает над реализацией заранее подготовленных планов с учётом текущей ситуации на местах. Лига находится в постоянном контакте с клубами, службами безопасности и Министерством культуры и спорта, принимает все необходимые меры для оптимальной готовности к возобновлению деятельности в срок, определённый соответствующими органами», — приводит выдержку из заявления издание Basket News.

Иностранным баскетболистам, выступающим в Израиле, уже рекомендовано покинуть страну. Кроме того, по данным издания Sport5, оставшиеся матчи Евролиги с участием израильских команд, скорее всего, пройдут за границей. Некоторые даты уже согласованы с руководством турнира.

