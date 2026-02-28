Скидки
«По традиции обменялись майками». Дёмин и Гонсалес встретились после матча НБА

«По традиции обменялись майками». Дёмин и Гонсалес встретились после матча НБА
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал совместное фото с лёгким форвардом «Бостон Селтикс» Хьюго Гонсалесом после матча между командами. «Бостон» выиграл со счётом 148:111.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
148 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Вучевич - 28, Браун - 28, Притчард - 22, Хозер - 13, Уайт - 12, Шейерман - 10, Гонсалес - 8, Кета - 8, Уолш - 6, Бэнтон - 4, Гарза - 4, Харпер Мл. - 3, Тонже - 2
Бруклин Нетс: Портер - 18, Вульф - 16, Клэкстон - 12, Клауни - 10, Майнотт - 9, Мэнн - 8, Агбаджи - 8, Траоре - 8, Сараф - 7, Уильямс - 5, Дёмин - 5, Нельсон - 3, Шарп - 2, Уилсон

Дёмин и Гонсалес вместе выступали за юношескую команду мадридского «Реала», а в 2025 году оба были выбраны на драфте НБА. Дёмин стал игроком «Бруклина», Гонсалес отправился в «Бостон».

«Был рад встретиться со своим главным тиммейтом по «Реалу» Хьюго Гонсалесом. После игры пообщались и, по традиции, обменялись майками», — написал Дёмин в своём официальном телеграм-канале, сопроводив запись совместным фото.

Дёмин и Гонсалес обменялись джерси

Дёмин и Гонсалес обменялись джерси

Фото: Телеграм-канал Егора Дёмина

В самом матче Дёмин набрал пять очков и сделал две передачи. Гонсалес отметился восемью очками, двумя блок-шотами и двумя подборами, выйдя со скамейки.

Видео
Егор Дёмин — о Хьюго Гонсалесе: он фактически взял меня под своё крыло
