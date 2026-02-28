«По традиции обменялись майками». Дёмин и Гонсалес встретились после матча НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал совместное фото с лёгким форвардом «Бостон Селтикс» Хьюго Гонсалесом после матча между командами. «Бостон» выиграл со счётом 148:111.

Дёмин и Гонсалес вместе выступали за юношескую команду мадридского «Реала», а в 2025 году оба были выбраны на драфте НБА. Дёмин стал игроком «Бруклина», Гонсалес отправился в «Бостон».

«Был рад встретиться со своим главным тиммейтом по «Реалу» Хьюго Гонсалесом. После игры пообщались и, по традиции, обменялись майками», — написал Дёмин в своём официальном телеграм-канале, сопроводив запись совместным фото.

Дёмин и Гонсалес обменялись джерси Фото: Телеграм-канал Егора Дёмина

В самом матче Дёмин набрал пять очков и сделал две передачи. Гонсалес отметился восемью очками, двумя блок-шотами и двумя подборами, выйдя со скамейки.