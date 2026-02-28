«Даллас» отчислил разыгрывающего Тайаса Джонса

«Даллас Маверикс» принял решение отчислить разыгрывающего Тайаса Джонса, приобретённого на дедлайне обменов. Как сообщает авторитетный американский инсайдер Марк Стайн в своём аккаунте в социальной сети Х, клуб пошёл на этот шаг, чтобы дать 29-летнему Джонсу возможность присоединиться к команде, участвующей в плей-офф, а также освободить место в составе для дальнейших усилений. В частности, рассматривается вариант с переводом Райана Нембарда на стандартный контракт НБА.

Джонс перешёл в «Даллас» из «Орландо Мэджик» в ходе обменного дедлайна. За «Маверикс» он провёл восемь матчей, набирая в среднем 3,6 очка, делая 1,3 подбора и 3,7 передачи за 15,9 минуты на паркете.