Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» отчислил разыгрывающего Тайаса Джонса

«Даллас» отчислил разыгрывающего Тайаса Джонса
Комментарии

«Даллас Маверикс» принял решение отчислить разыгрывающего Тайаса Джонса, приобретённого на дедлайне обменов. Как сообщает авторитетный американский инсайдер Марк Стайн в своём аккаунте в социальной сети Х, клуб пошёл на этот шаг, чтобы дать 29-летнему Джонсу возможность присоединиться к команде, участвующей в плей-офф, а также освободить место в составе для дальнейших усилений. В частности, рассматривается вариант с переводом Райана Нембарда на стандартный контракт НБА.

Джонс перешёл в «Даллас» из «Орландо Мэджик» в ходе обменного дедлайна. За «Маверикс» он провёл восемь матчей, набирая в среднем 3,6 очка, делая 1,3 подбора и 3,7 передачи за 15,9 минуты на паркете.

Материалы по теме
Уверены, что понимаете, как работает потолок зарплат в НБА?
Уверены, что понимаете, как работает потолок зарплат в НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android