Йокич — о фоле Дорта: это ненужный приём, и моя реакция была необходимой

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал инцидент с защитником клуба «Оклахома-Сити Тандер» Лугенцем Дортом, который привёл к удалению игрока соперника. «Оклахома» выиграла со счётом 127:121 ОТ.

«Таких вещей не должно происходить на баскетбольной площадке. Так что это был просто ненужный приём и моя необходимая реакция», — приводит слова Йокича издание ESPN.

Эпизод произошёл в четвёртой четверти матча, который состоялся в ночь на 28 февраля мск в Оклахома-Сити. Дорт, двигаясь спиной вперёд, выставил правую ногу и спровоцировал падение Йокича, который бежал по площадке. Сербский центровой тут же вскочил и вступил в перепалку с Дортом.

После просмотра видео судьи квалифицировали фол Дорта как неспортивный второй степени, что повлекло за собой автоматическое удаление. Йокич и центровой «Оклахомы» Джейлин Уильямс, вмешавшийся в конфликт, получили по техническому фолу.

Главный арбитр встречи Джеймс Уильямс объяснил решение удалить Дорта тем, что его контакт с Йокичем был признан «ненужным и чрезмерным, с высоким риском травмы», а также привёл к стычке, которая не прекратилась сразу.