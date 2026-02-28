Скидки
Йокич — о фоле Дорта: это ненужный приём, и моя реакция была необходимой

Йокич — о фоле Дорта: это ненужный приём, и моя реакция была необходимой
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал инцидент с защитником клуба «Оклахома-Сити Тандер» Лугенцем Дортом, который привёл к удалению игрока соперника. «Оклахома» выиграла со счётом 127:121 ОТ.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 121
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Холмгрен - 15, Маккейн - 14, Уильямс - 12, Карузо - 12, Уоллес - 10, Джо - 9, Хартенштайн - 9, Дорт - 8, Уиггинс - 2, Бейхайм, Уильямс, Топич
Денвер Наггетс: Мюррэй - 39, Браун - 23, Йокич - 23, Хардуэй-младший - 16, Браун - 7, Джонсон - 7, Валанчюнас - 6, Строутер, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Симпсон

«Таких вещей не должно происходить на баскетбольной площадке. Так что это был просто ненужный приём и моя необходимая реакция», — приводит слова Йокича издание ESPN.

Эпизод произошёл в четвёртой четверти матча, который состоялся в ночь на 28 февраля мск в Оклахома-Сити. Дорт, двигаясь спиной вперёд, выставил правую ногу и спровоцировал падение Йокича, который бежал по площадке. Сербский центровой тут же вскочил и вступил в перепалку с Дортом.

После просмотра видео судьи квалифицировали фол Дорта как неспортивный второй степени, что повлекло за собой автоматическое удаление. Йокич и центровой «Оклахомы» Джейлин Уильямс, вмешавшийся в конфликт, получили по техническому фолу.

Главный арбитр встречи Джеймс Уильямс объяснил решение удалить Дорта тем, что его контакт с Йокичем был признан «ненужным и чрезмерным, с высоким риском травмы», а также привёл к стычке, которая не прекратилась сразу.

