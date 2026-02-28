Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига приостановила турнир с Фроловым и Амосовым из-за ситуации на Ближнем Востоке

Евролига приостановила турнир с Фроловым и Амосовым из-за ситуации на Ближнем Востоке
Комментарии

Евролига приостановила проведение второго квалификационного турнира своего молодёжного турнира, проходящего в Абу-Даби, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее стало известно, что регулярный сезон чемпионата Израиля по баскетболу временно приостановлен в связи с эскалацией напряжённости между Израилем и Ираном. Решение было принято на фоне растущих угроз безопасности в регионе.

Пока неизвестно, будет ли возобновлён молодёжный турнир. В нём, в частности, принимал участие мадридский «Реал», в составе которого выступают российские баскетболисты Егор Амосов и Илья Фролов.

Материалы по теме
«Реал» разгромил «Монако» в отборочном матче юношеской Евролиги, у Амосова дабл-дабл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android