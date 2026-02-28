Евролига приостановила турнир с Фроловым и Амосовым из-за ситуации на Ближнем Востоке

Евролига приостановила проведение второго квалификационного турнира своего молодёжного турнира, проходящего в Абу-Даби, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее стало известно, что регулярный сезон чемпионата Израиля по баскетболу временно приостановлен в связи с эскалацией напряжённости между Израилем и Ираном. Решение было принято на фоне растущих угроз безопасности в регионе.

Пока неизвестно, будет ли возобновлён молодёжный турнир. В нём, в частности, принимал участие мадридский «Реал», в составе которого выступают российские баскетболисты Егор Амосов и Илья Фролов.