Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Айзея Стюарт назвал себя лучшим защищающимся игроком НБА

Айзея Стюарт назвал себя лучшим защищающимся игроком НБА
Комментарии

23-летний американский центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт заявил, что является лучшим в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по одному из показателей.

«Я лучший защищающийся игрок НБА», – приводит слова Стюарта Bleacher Report.

В данный момент Стюарт отбывает семиматчевую дисквалификацию за потасовку, случившуюся в матче «Детройта» с «Шарлотт Хорнетс».

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стюарт набирает 10,0 очка, делает 5,1 подбора, отдаёт 1,1 результативной передачи, а также совершает 1,37 блок-шота.

Стаюрт был выбран в 2020 году под 16-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Материалы по теме
«Просыпаюсь — весь в крови». Что случилось с легендой НБА Крисом Бошем
«Просыпаюсь — весь в крови». Что случилось с легендой НБА Крисом Бошем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android