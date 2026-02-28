Айзея Стюарт назвал себя лучшим защищающимся игроком НБА

23-летний американский центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт заявил, что является лучшим в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по одному из показателей.

«Я лучший защищающийся игрок НБА», – приводит слова Стюарта Bleacher Report.

В данный момент Стюарт отбывает семиматчевую дисквалификацию за потасовку, случившуюся в матче «Детройта» с «Шарлотт Хорнетс».

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стюарт набирает 10,0 очка, делает 5,1 подбора, отдаёт 1,1 результативной передачи, а также совершает 1,37 блок-шота.

Стаюрт был выбран в 2020 году под 16-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».