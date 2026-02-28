Стив Керр: Леброн не изменил игру так же сильно, как Стеф Карри

Главный тренер клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выразил уверенность в том, что лидер калифорнийского клуба Стефен Карри внёс больший вклад в изменение игры в НБА, чем лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«И Стеф, и Леброн были знаменосцами лиги на протяжении всей своей карьеры. Оба парня — это потрясающие символы НБА, игроки и голоса нашей организации. Я не уверен, что Леброн изменил игру так же сильно, как Стеф… Карри кардинально изменил игру благодаря своей меткости. Леброн же унаследовал стиль от Коби и Майкла Джордана. Этот парень на голову выше всех в плане атлетизма, но благодаря своей универсальности вывел [лигу] на новый уровень», — приводит слова Керра портал Yahoo Sports.