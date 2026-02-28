Скидки
Кендрик Перкинс: у Редика больше оправданий, чем у братана перед тюрьмой

Кендрик Перкинс: у Редика больше оправданий, чем у братана перед тюрьмой
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс обрушился с критикой в адрес главного тренера калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика.

«У Редика оправданий больше, чем у братана перед тюрьмой. Пришло время работать тренером. Верни контроль над раздевалкой. У тебя одна из худших защит в лиге, это прямое отражение тренерской деятельности», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

В данный момент «озёрники» идут на серии из трёх поражений и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Да уж! «Лейкерс» дали осечку — всё решил точный трёхочковый. Видео
Да уж! «Лейкерс» дали осечку — всё решил точный трёхочковый. Видео
