«Зенит» подписал контракт с экс-игроком НБА

Американский защитник Джонни Джузэнг подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 24-летним американским защитником рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Уроженец Лос-Анджелеса с 2022 года выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, подписав контракт с «Ютой Джаз». В 2025 году Джузэнг перешёл в «Миннесоту». 18 февраля 2026 года «Миннесота Тимбервулвз» отчислила Джонни.

Всего за свою карьеру в НБА уроженец Лос-Анджелеса провёл 123 игры (23 — в стартовом составе) в течение четырёх сезонов в «Миннесоте» и «Юте», набирая в среднем 6,9 очка, совершая 2,2 подбора за 16 минут на площадке.

